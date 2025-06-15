Погода в Калининградской области 15 июня

В воскресенье, 15 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Скорость ветра составит от 0 до 2 м/с с порывами до 3 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 51%. Температура воды: 13,3°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 16 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +21°С. На востоке региона синоптики ожидают до +26°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается ясная безветренная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,3°С, днём потеплеет до +24,4°С, вечером — до +24,8°С. Влажность — до 89%.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» региону обещают «настоящее летнее тепло: вдоль западной периферии гребня антициклона к нам протянутся южные умеренные воздушные массы и тропические: воздух по области прогреется до +24...+26°С».