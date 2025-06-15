Погода в Калининградской области 15 июня

Погода в Калининградской области 15 июня
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В воскресенье, 15 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +24°С, ночью столбик термометра опустится до +12°С. Скорость ветра составит от 0 до 2 м/с с порывами до 3 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 51%. Температура воды: 13,3°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 16 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +21°С. На востоке региона синоптики ожидают до +26°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается ясная безветренная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,3°С, днём потеплеет до +24,4°С, вечером — до +24,8°С. Влажность — до 89%.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» региону обещают «настоящее летнее тепло: вдоль западной периферии гребня антициклона к нам протянутся южные умеренные воздушные массы и тропические: воздух по области прогреется до +24...+26°С».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter