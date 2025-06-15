В Калининграде вводятся дополнительные сокращённые рейсы автобуса № 112

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С 16 июня вводятся дополнительные сокращённые рейсы автобуса № 112, который будет курсировать между Калининградом и посёлком Черёмхово. Об этом сообщили в региональном мининфраструктуры.

«Микроавтобус будет выполнять двенадцать поездок туда-обратно по рабочим дням. Для удобства пассажиров этот рейс будет обозначаться дополнительной буквой „К“», — говорится в сообщении.

Время отправления автобуса:

  • из Черемхово в 6:30, 8:30, 10:30, 13:00, 15:00, 17:30,

  • из Калининграда в 7:30, 9:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30.

Остальные рейсы автобуса № 112 «г. Калининград — пос. Добрино» будут курсировать по привычному расписанию, добавили в министерстве.

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