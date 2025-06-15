Патриарх Кирилл провёл божественную литургию в Калининграде (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Патриарх Кирилл в рамках своего визита в Калининградскую область провёл божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алексей Беспрозванных вручил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «За заслуги перед Калининградской областью».

«В этом году мы отмечаем 40-летие православия в регионе, и это событие имеет особое значение для нас. Оно символизирует духовное возрождение нашего региона и укрепление православных традиций, — подчеркнул Алексей Беспрозванных. — Мы также отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и это неразрывно связано с нашей верой и духовностью. Православная церковь сыграла важную роль в поддержании духа нашего народа в трудные времена, и сегодня мы чествуем Вас, Ваше Святейшество, за Ваш вклад в укрепление духовных основ нашей страны».

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что когда-то на калининградской земле не было ни одного храма, а сейчас православие в регионе имеет прочную основу и продолжает развиваться благодаря усердию, терпению и вере жителей области.

В ходе двусторонней встречи глава региона пригласил патриарха на празднование 80-летия Калининградской области.

«Я с этим краем связан десятилетиями и всегда знал, что со стратегической точки зрения Калининградская область планомерно выходит на все более высокий уровень своего развития. Конечно, меня, как Патриарха, всегда волновала духовная жизнь людей. Здесь мы заложили первый православный храм, первый приход, первые шаги сделала Православная Церковь. Это тоже был уникальный опыт, потому что нигде на территории России ничего подобного не было», ­- сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Накануне глава Калининградской митрополии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню всенощного бдения в Никольском храме Калининграда, посетил дворец спорта «Автотор-Арена» и расположенный на его территории храмовый комплекс Всех святых Церкви Русской.