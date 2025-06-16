МВД: мошенники начали похищать деньги у сотрудников банков

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Мошенники стали похищать деньги у работников банков. Злоумышленники обвиняют сотрудников в ошибочном переводе средств на сторонний счёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В полицию с заявлением обратилась работница одного из банков. Женщина сообщила, что к ней обратилась клиентка, у которой якобы не были зачислены деньги при пополнении счёта через банкомат другого оператора. Она обвинила заявительницу в ошибочном переводе денег на сторонний счёт и потребовала возместить ущерб. Работник банка, введённая в заблуждение, перевела клиентке около 90 тысяч рублей.

После злоумышленница вместе со своим сожителем стала запугивать потерпевшую, утверждая, что они обратятся в полицию по факту мошенничества, и потребовала деньги для избежания уголовной ответственности. Всего за две встречи женщина передала злоумышленникам 600 тысяч рублей. После этого она осознала, что стала жертвой мошенников.

Во время третьей встречи с мошенниками, которые потребовали ещё 150 тысяч рублей, их задержали сотрудники полиции. Злоумышленниками оказались 27-летняя жительница Подмосковья и 25-летний приезжий из Астраханской области.

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