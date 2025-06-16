Погода в Калининградской области 16 июня

Днём в понедельник, 16 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 4 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +18°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона ожидается дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ясно. Температура утром +24°C, днём +15°C, вечером +16°C. Влажность составит до 81%, давление — 759 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «остались последние мгновения летней обстановки на ближайшие дни: теплая и солнечная погода уже в ближайшие часы сменится похолоданием с порывистым ветром, связанным с прохождением холодного атмосферного фронта, облачность которого уже видна к западу на спутниковом снимке. После прохождения холодного фронта во второй половине суток по области похолодает до +15...+18°С. У побережья есть время насладиться теплом лишь до полудня (до +20...+24°С), у Калининграда — до обеда (до +24...+26°С), на востоке региона до 15-16 часов (до +26...+29°С). После обеда по области также может пройти небольшой дождь/морось, а прояснения на небе появятся лишь вечером».