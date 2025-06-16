Погода в Калининградской области 16 июня

Днём в понедельник, 16 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +18°C, на востоке области +27°C. На всей территории региона ожидается дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ясно. Температура утром +24°C, днём +15°C, вечером +16°C. Влажность составит до 81%, давление — 759 мм.