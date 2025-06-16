«Ведомости»: около трети публикаций СМИ формируют негативное отношение к животным

29,5% материалов, публикуемых российскими СМИ, формируют в обществе негативное отношение к животным. Подсчёты на основе исследования в тематическом докладе Общественной палаты (ОП) провели «Ведомости».



Общественная палата изучила материалы СМИ в 40 субъектах страны всех федеральных округов. Для этого использовались данные из филиалов ВГТРК и наиболее популярных информагентств регионов. Отмечают, что анализ проводили вручную. При нём учитывались экспрессивность подачи материалов (эмоционально окрашенные конструкции, признаки конфликта или агрессии, побуждение к действиям), структура заголовка, а также иллюстрации или видеоряд.

В массив публикаций вошли сообщения по теме «животные» за период с января 2022 года по октябрь 2024-го. Они касались домашних питомцев и животных без владельцев, диких и сельскохозяйственных животных.

Из материалов общественной палаты следует, что среди лидеров по формированию негативного отношения к животным — Дальневосточный федеральный округ. Такое отношение транслируют в среднем 38% материалов региональных СМИ, оставшиеся 62% сосредоточены на ответственном обращении. Есть и регионы, где материалы об ответственном и негативном отношении представлены в равной или почти в равной мере. Это Еврейская автономная область — 50% и 50%, Чукотский автономный округ — 51% и 49%, Якутия — 53% и 47% и Магаданская область — 54% и 46%.

В Центральном федеральном округе ответственное отношение к животным формируют около 76% публикаций. В докладе отмечается, что лучше всего с повесткой об ответственном отношении дела обстоят в Брянской области, где доля таких материалов составляет 88%, в Курской — 86%, во Владимирской — 85%.