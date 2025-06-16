В учебниках по истории регионов предлагают сделать акцент на единстве народов РФ

Школьные учебники по истории регионов России должны быть направлены на единое толкование событий, которое укрепит взаимопонимание и дружбу между народами страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимира Бочарникова.

Учебный курс «История нашего края» вводится в школах с 1 сентября в рамках предмета «История». В 5-м классе на изучение этого предмета учителям необходимо выделить примерно 34 из 102 часов (33%), а в 6–7-м классах — по 17 из 102 часов (17%). На федеральную экспертизу уже направлены учебники региональной истории от 14 субъектов РФ (в том числе из Калининградской области).

Как отметил Бочарников, история региона должна гармонировать с историей России. «Эта задача, безусловно, политическая», — добавил он. Особое внимание в учебном курсе также предлагается уделить истории региона в период Великой Отечественной войны. Кроме того, школьная история края должна опираться на биографии выдающихся земляков и «жизнеописания героев» региона, добавляет референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.