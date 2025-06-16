В Калининградской области выдачи кредитных карт сократились на 17%

В Калининградской области в мае по сравнению с апрелем выдачи кредитных карт сократились на 17%. Об этом сообщает пресс-служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Регион оказался на 35 месте по количеству выданных в мае кредитных карт (7,93 тыс. шт.). Общий объём лимитов составил 1,06 млрд руб., средний лимит по кредитной карте — 92 тыс. руб.

Лидером по общему объему лимитов кредитных карт стала Москва: в мае было выдано 79,6 тыс. карт с общим лимитом 13,2 млрд руб. В топ-5 регионов по количеству выданных карт вошли Московская, Ленинградская, Свердловская области, а также Краснодарский край.