В Калининградской области выдача кредитных карт за месяц выросла на 24%

В августе Калининградская область оказалась на 33-м месте по количеству выданных в августе кредитных карт. Об этом сообщает пресс-служба Объединённого кредитного бюро.

В августе жители региона оформили 12,04 тыс. кредиток с общим лимитом 1,73 млрд рублей. Средний лимит по одной кредитной карте составил 144 тысячи рублей. В июле было выдано 9,74 тыс. карт с общим лимитом 1,38 млрд рублей.

За месяц банки открыли для россиян 1,46 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 218,10 млрд руб. и средним лимитом по карте 150 тыс. руб. По сравнению с результатами июля в августе количество выдач кредитных карт выросло на 23%, общий лимит по ним — на 27%. В годовом же отношении количество выдач сократилось на 35%, общий объем одобренных лимитов — на 25%. В августе 2024 г. гражданам было выдано 2,25 млн карт на 289,15 млрд руб.

В мае регион оказался на 35 месте по количеству выданных кредитных карт (7,93 тыс. шт.). Общий объём лимитов составил 1,06 млрд руб., средний лимит по кредитной карте — 92 тыс. руб.

