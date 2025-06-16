В регион не пустили партию картофеля, заражённого микроскопическим червём

В Калининградскую область не пустили более 20 тонн заражённого картофеля из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Карантинный фитосанитарный контроль проводился 10 июня на территории склада временного хранения «Сириус». В партии продовольственного картофеля, поступившей автотранспортом, был выявлен карантинный объект — золотистая картофельная нематода. Это подтверждено заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданными Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«За последние годы случаев выявления данного карантинного объекта в импортной подкарантинной продукции не было зафиксировано. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Калининградской области выпуск подкарантинной продукции запрещён», — сообщили в Россельхознадзоре.

Золотистая картофельная нематода — это микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей и живёт на корнях растений семейства паслёновых (картофель, томат, перец и другие).

Вредитель угнетает растение, в результате чего оно плохо развивается, стебли и листья имеют бледную окраску. На поле легко обнаружить очаги поражённого нематодой картофеля — они выглядят как жёлтые проплешины. Но самый главный признак заражения — мелкие клубни. Через пять лет после заражения урожая может и вовсе не быть, пояснили в Россельхознадзоре.