В регион не пустили партию картофеля, заражённого микроскопическим червём

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В Калининградскую область не пустили более 20 тонн заражённого картофеля из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Карантинный фитосанитарный контроль проводился 10 июня на территории склада временного хранения «Сириус». В партии продовольственного картофеля, поступившей автотранспортом, был выявлен карантинный объект — золотистая картофельная нематода. Это подтверждено заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданными Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«За последние годы случаев выявления данного карантинного объекта в импортной подкарантинной продукции не было зафиксировано. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Калининградской области выпуск подкарантинной продукции запрещён», — сообщили в Россельхознадзоре.

Золотистая картофельная нематода — это микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей и живёт на корнях растений семейства паслёновых (картофель, томат, перец и другие).

Вредитель угнетает растение, в результате чего оно плохо развивается, стебли и листья имеют бледную окраску. На поле легко обнаружить очаги поражённого нематодой картофеля — они выглядят как жёлтые проплешины. Но самый главный признак заражения — мелкие клубни. Через пять лет после заражения урожая может и вовсе не быть, пояснили в Россельхознадзоре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter