В Калининграде заблокировано движение трамваев на площади Победы

В Калининграде в связи с технической неисправностью трамвая маршрута № 5 на пересечении ул. Черняховского и Ленинского проспекта на пл. Победы заблокировано движение электротранспорта, сообщает телеграм-канал Центра организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП). Как утверждают очевидцы, в трамвае сорвало пантограф-токоприемник.

«Движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 заблокировано в сторону Советского проспекта. Временно они следуют в объезд по ул. Черняховского — Ленинскому проспекту — ул. Шевченко и далее по действующим схемам движения. Исключено движение трамваев маршрута № 3 по проспекту Мира, трамваев маршрута № 5 по Советскому проспекту — Фестивальной аллее», — сообщает ЦОДИПП.

Как утверждают очевидцы, в трамвай маршрута № 5 на пл. Победы сорвало пантограф, которым повредило автомобиль, ехавший рядом.