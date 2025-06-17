Погода в Калининградской области 17 июня

Во вторник, 17 июня, в Калининградской области ожидается умеренно тёплая и пасмурная погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +19°C (ночью температура опустится до +13°C). Ветер синоптики обещают западный, умеренный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 762 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает относительное, хоть и не совсем июньское тепло и отсутствие осадков по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +20°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +16°C. В центральной части региона и в Калининграде обещают +19-20°C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +15°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +13°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +11°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 17 июня также не обещает осадков. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться западным, меняющимся со слабого на умеренный и обратно. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,9°C, днём она поднимется до 18,3°C, а вечером опустится до +17,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 17 июня регион ожидает ветреный, сухой и прохладный день.

"Завтра день пройдет в северной умеренной воздушной массе между циклонической системой над севером Европы и азорским антициклоном над центром и югом Европы, — предполагают эксперты. — Днём в Калининграде и области до +17...+19℃ (по востоку региона до +20℃), в прибрежной зоне +14...+16℃. Переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков. Ветер преимущественно западный, от умеренного до сильного (6-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с. Атмосферное давление 762-763 мм ртутного столба.