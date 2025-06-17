На Куршской косе выпустили двух детёнышей тюленей, прошедших реабилитацию (видео)

На Куршской косе в море выпустили первых детёнышей тюленей, выхоженных сотрудниками реабилитационного центра для морских млекопитающих.

Ластоногие стали первыми подопечными реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте этого года на базе Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Видео выпуска двух детёнышей опубликовала пресс-служба нацпарка Куршская коса. В нацпарке пояснили, что оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

В текущем сезоне центр взял на лечение и восстановление трёх истощённых детёнышей серого тюленя. Двух из них в понедельник, 16 июня, вернули в естественную среду обитания, а один ещё остаётся под наблюдением специалистов — его должны выпустить до конца лета. Сотрудники центра уточняют, что все тюленята были приняты в тяжёлом состоянии: их вес составлял всего 15 килограммов, что на 60% меньше нормы.

«Выходили и откормили ослабленную Еву и сильно травмированную Нину, — сообщили в нацпарке. — Это первый результат работы реабилитационного центра, созданного для сохранения и восполнения природных популяций морских млекопитающих и других водных животных».