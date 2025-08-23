На Куршской косе выпустили спасённого тюленя с редким окрасом (фото)

На Куршской косе специалисты реабилитационного центра «Сердце морей» выпустили в естественную среду обитания детёныша краснокнижного тюленя с редким окрасом. В текущем сезоне, как уточняется, это уже третий выпуск.

«За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя, двое из которых вернулись в море в июне этого года, — напомнили в центре. — Самец редкого темного окраса, которого специалисты назвали Адамом, был найден на побережье в апреле текущего года в состоянии сильного истощения и обезвоживания. За время реабилитации он набрал 20 кг и научился самостоятельно охотиться».

Куратор АНО «Сердце морей» Ирина Мейнцер отметила, что процесс реабилитации Адама отличался от других, так как у него долго сохранялся сосательный рефлекс, который препятствовал проявлению охотничьих инстинктов.

Фото предоставлено АНО «Сердце морей»

«Он медленно переходил на самостоятельное питание, что продлило срок его нахождения в центре до конца лета, — пояснила Мейнцер. — Толчком к началу самостоятельной охоты во время реабилитации стала живая форель, затем он начал поедать сига, карася и другие виды рыбы. В общей сложности Адам провел в центре 126 дней, что по данным, известным в мировой практике, является средним значением в реабилитации серых тюленей, а значит он сможет легко адаптироваться к жизни в природе».

После выпуска последнего детеныша реабилитационный центр завершает сезон работы в 2025 году и начинает подготовку к следующему сезону, который продлится с марта по август 2026 года.

В «Сердце морей» отмечают, что выпуск проходил в сотрудничестве со специалистами Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), Минприроды России, минприроды Калининградской области, национального парка «Куршская коса», экологической организации «Институт Балтийского моря», а также Калининградского зоопарка.

Реабилитационный центр для морских млекопитающих был открыт по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» в марте 2025 года на научно-экспериментальной базе Атлантического филиала ГНЦ РФ «ВНИРО».