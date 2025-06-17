Ушёл из жизни создатель Музея русских суеверий Михаил Семенов

Ушёл из жизни создатель Музея русских суеверий Михаил Семенов
Фото: пресс-служба национального парка «Куршская коса».

16 июня после тяжелой болезни ушёл из жизни создатель Музея русских суеверий Михаил Семенов. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Куршская коса».

Частный музей открылся на территории административно-музейного комплекса нацпарка 25 мая 2002 года. «Талантливый резчик по дереву коренной калининградец Михаил Семенов создал коллекцию персонажей более чем из шестидесяти резных деревянных фигурок и с изумлением для себя констатировал тот факт, что у него получилось сотворить нечто особенное. То, что начиналось почти как шутка, выросло в музей, где за 23 года побывали сотни тысяч человек», — рассказала пресс-служба. В музее были представлены фигурки Бабы Яги, Кикиморы, Лешего, лесных, домашних, полевых, водяных, дорожных ночных и других духов, которые в старину могли и помочь, и навредить человеку.

На непродолжительное время музей переезжал с Куршской косы в Янтарный, однако деревянную коллекцию вернули на место её создания. С тех пор музей пополнился керамическими экспонатами и «земляками» — образами людей, некогда живших на прусской, а затем на калининградской земле.

На протяжении многих лет Михаил Семенов был участником эколого-просветительских мероприятий на Куршской косе: выступал в роли Деда Мороза, проводил мастер-классы и экскурсии.

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