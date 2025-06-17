В онкоцентре впервые удалили опухоль околоушной слюнной железы

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В Онкологическом центре прошла первая операция по профилю «опухоли головы и шеи». Первым пациентом стал 71-летний мужчина с новообразованием в левой подчелюстной области. Об этом сообщает пресс-служба онкоцентра.

Во время обследования у пациента была выявлена опухоль околоушной слюнной железы размером 4 см на 2 см. На онкологическом консилиуме было принято решение удалить образование и отправить на гистологическое исследование для постановки окончательного диагноза.

Как рассказал врач торакального отделения Артем Ильин, проводивший операцию, сложность подобных вмешательств связана с анатомическим расположением лицевого нерва и его ветвей, которые располагаются в толще железы и иннервируют мимическую мускулатуру лица. Во время операции он успешно провел микрохирургический невролиз — освобождение нервных ветвей от сдавливающих тканей и восстановление функций нерва. Ассистировал во время операции врач-онколог торакального отделения Никита Климович.

Фото: пресс-служба онконцентра

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