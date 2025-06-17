«Локомотив» объявил о возвращении связующей Погорельченко из аренды

«Локомотив» объявил о возвращении связующей Погорельченко из аренды
Изображение: ВК «Локомотив»
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«Локомотив» объявил о возвращении связующей Анны Погорельченко из аренды. Она будет играть за основную команду клуба в новом сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале «железнодорожниц».

«Аня Погорельченко возвращается в Калининград и будет играть за первую команду „Локомотива“! Давайте поприветствуем нашу молодую связующую!» — объявил клуб.

В июле 2024 года «Локомотив» отдал Погорельченко в аренду. Тогда она перебралась во владивостокское «Динамо». В системе калининградского клуба Анна состоит с 2022 года.

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