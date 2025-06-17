Часть средств на детские лагеря горвласти хотят потратить на билеты в Третьяковку

Финансирование детских лагерей в Калининграде увеличилось на 13,7%, и часть этих средств горвласти намерены потратить на билеты в филиал Третьяковской галереи, открывшийся 12 июня. О том, что в 2025 году на мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков выделили 179,8 млн рублей, в ходе оперативного совещания в мэрии города во вторник, 17 июня, рассказал заместитель главы администрации Алексей Силанов.

Глава администрации города Елена Дятлова отметила важность культурной программы для детей и предложила часть допфинансирования потратить не только на питание и охрану, но и на организованное посещение Третьяковки.

«Это знаковый объект для нашего города. Там действительно уникальные экспозиции. Если мы организуем это для наших детей, будет хорошо», — сообщила Дятлова.

Помимо филиала Третьяковской галереи и Фридландских ворот, к списку музеев для посещения детьми планируют добавить Музей Мирового океана после открытия там нового корпуса.

«Если нужно будет выделить дополнительные денежные средства из бюджета в рамках таких организованных посещений, мы постараемся это сделать, — сообщила Дятлова журналистам во время пресс-подхода. — Я говорю не про загрузку и не про обеспечение финансового благополучия Третьяковской галереи, а про приобщение наших детей к искусству».