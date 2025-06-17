В Калининграде администрацию обязали оборудовать пандус для ребёнка-инвалида

В Калининграде администрацию обязали оборудовать пандус для ребёнка-инвалида
Фото: пресс-служба региональной прокуратуры
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В Калининграде прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности оборудовать пандус в многоквартирном доме для 8-летнего ребёнка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мать и её 8-летний сын, передвигающийся с помощью кресла-коляски, проживают в многоквартирном доме на ул. Артиллерийской. Подъезд дома не был оборудован пандусом, а высота лестничного пролета создавала трудности в перемещении ребенка.

После вмешательства надзорного ведомства права ребенка-инвалида на доступную среду восстановлены, а подъезд дома был оборудован пандусом.


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