В Калининграде администрацию обязали оборудовать пандус для ребёнка-инвалида

В Калининграде прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности оборудовать пандус в многоквартирном доме для 8-летнего ребёнка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мать и её 8-летний сын, передвигающийся с помощью кресла-коляски, проживают в многоквартирном доме на ул. Артиллерийской. Подъезд дома не был оборудован пандусом, а высота лестничного пролета создавала трудности в перемещении ребенка.

После вмешательства надзорного ведомства права ребенка-инвалида на доступную среду восстановлены, а подъезд дома был оборудован пандусом.