Калининградстат: менее трети жилья в Озёрском округе полностью благоустроено

В Озёрском округе лишь 31,6 % жилищного фонда оснащено всеми основными видами благоустройства — водопроводом, отоплением, канализацией (водоотведением), газом и горячим водоснабжением. Такие данные приводит Калининградстат.

В список муниципалитетов с наименьшей долей благоустроенного жилья также вошли Неманский (57,9 %), Нестеровский (59 %), Ладушкинский (62,9 %) и Советский (64,4 %) округа. Полностью благоустроенными признаны четыре муниципалитета — Правдинский, Пионерский, Янтарный и Черняховский.

«Общая площадь жилых помещений, оборудованная всеми видами благоустройства на конец 2024 г., составила 34,2 млн кв. м, или 90,5% всего жилищного фонда. Водопроводом оборудовано 97,9% жилищного фонда, отоплением — 97,2%, водоотведением (канализацией) — 96,0%, газом (сетевым, сжиженным) — 95,3%, горячим водоснабжением — 90,7%», — добавляет Калининградстат.