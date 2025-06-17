«Калининградтеплосеть»: РТС «Балтийская» будет остановлена на плановый ремонт

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» проинформировало жителей Московского района Калининграда о том, что на период с 18 июня по 1 июля районная тепловая станция «Балтийская» будет остановлена на плановый ремонт. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале организации.

Отключение горячего водоснабжения затронет потребителей по следующим адресам:

— Багратиона, 1-13, 119-125, 127-133, 13, 136-142, 144-154, 144а, 156-160, 29, 48-56, 49в, 56, 58-64, 71, 99,

— Большевистский пер., 3,

— Железнодорожная, 33-41,

— Калинина пер., 3а, 4-10,

— пр. Калинина, 29-33,

— Калинина пл., 1-7, 28,

— Краснооктябрьская, 11-15, 17, 6, 6-12,

— Ленинский пр-кт, 109а, 155а, 42б, 83а-д, 92, 94,

— Малый переулок, 17,

— Мореходный переулок, 4,

— Нансена, 35-49, 73, 80-86,

— Новый Вал, 18-24, 20, 26-30, 29-33,

— Ольштынская, 1, 5-7,

— Омская, 2-6а,

— Ореховая, 7-19,

— Парусная, 29-31,

— Полоцкая, 10-14, 16-22, 64а, 8,

— Портовая, 17-27, 27а, 6,

— Серпуховская, 18, 30, 30а, 46,

— Серпуховский пер., 2-12,

— Старопрегольская наб., 2-8, 10-18,

— Суворова А., 23в, 25, 25а, 25б, 29, 40,

— Б. Хмельницкого, 16-22, 24-30, 25, 32-38, 34, 40-46, 53, 57-59, 61, 86,

— Чаадаева, 13-13а, 15-15а, 19-33, 35-37, 39,

— Эльблонгская, 1, 1-7, 13-17, 19, 2-12, 21-27, 29, 31, 33-35, 37, 9-11,

— Эпроновская, 1, 15, 20, 21, 25-29, 33, 7, 7-13, 9-13.

Также в зону отключения попадают административные здания: школы № 16 и 28, детские сады № 19, 40, 70, 86, 104, 107,113, Дирекция спортивных сооружений, БГАРФ, Колледж сервиса и туризма, Музей изобразительных искусств, ФГБОУ ВО КГТУ, МАОУ гимназия № 22, родильный дом № 3, спортшкола им. Белоглазовых, Центр исследований инженерных технологий, Лицей № 17, Молодёжный центр, Военный городок № 1 ПУ ФСБ РФ ОМВД России по Московскому району г. Калининграда, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, Филармония им. Е.Ф. Светланова, Калининградская областная таможня и Школа искусств им. Чайковского.

«Обращаем внимание, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — говорится в сообщении.