ВЦИОМ: более 60% россиян осведомлены о телемедицине

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За последние пять лет число россиян, пользующихся телемедициной, выросло с 8 до 22%. С подобной услугой знакомы шесть из десяти опрошенных. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

«Почти две трети россиян, осведомленных о телемедицине, допускают обращение за такой услугой в будущем. За последние пять лет мониторинга этот показатель значительно вырос. Драйверами роста стали пандемия Covid-19 и добровольное медицинское страхование посредством страховых компаний и частных клиник», — сказала эксперт аналитического центра ВЦИОМ Екатерина Юшкина.

Негативная сторона цифровизации здравоохранения — усиление неравенства в доступе к медицинским услугам. Как отмечают в ВЦИОМ, к современным пациентам предъявляются дополнительные требования: наличие доступа к интернету и владение компьютером или смартфоном на базовом уровне, — что создает барьеры для многих, кто нуждается в медицинской помощи. Уязвимыми категориями граждан оказались представители старших поколений и жители сельских районов — те, кто и так чаще сталкивается с нехваткой врачей на местах. Они реже знакомы с возможностью дистанционных консультаций, а даже если знают, относятся к ним с недоверием.

«Для дальнейшего масштабирования телемедицины важно не только повышать осведомленность населения об услуге, но и снижать другие барьеры, в частности, нормативно-правовые, технологические и психологические. Преодолеть первые два барьера позволит работа государства и бизнеса, а психологическое доверие — инструмент, доступный к реализации уже сегодня», — уточнила Юшкина.

Опрос проводился по телефону среди россиян в возрасте 18 лет и старше. В нем приняли участие 1600 человек.

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