Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума во вторник, 17 июня, приняла во втором и в третьем чтениях закон о защите русского языка. Документ предусматривает регламентирование размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, с 1 марта 2026 года, пишет «Интерфакс».

Согласно закону, указанная информация должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, она может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов РФ и быть идентичной по содержанию информации, выполненной на русском языке, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению. При этом, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца) информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, может быть выполнена также на иностранных языках, говорится в законе.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.

Также с 1 марта 2026 года вводится понятие наименование объекта (группы объектов) капитального строительства, наименование малоэтажного жилого комплекса — коммерческие обозначения, индивидуализирующие соответственно объект (группу объектов) капитального строительства, малоэтажный жилой комплекс, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и которые должны быть выполнены только с использованием кириллицы (не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до дня вступления в силу закона.

«Безусловно, нашу языковую среду, тот мир языка Пушкина, в котором мы с вами живем, конечно же, законом одним не отрегулировать, но наша задача регулировать публичное пространство, те места, те вывески, то, что мы видим вокруг, то, что влияет вообще на нашу жизнь. и в том числе на формирование тех языковых навыков, которыми пользуются потом наши дети», — сказала, комментируя закон журналистам, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.