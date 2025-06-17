Росрыболовство намерено провести конкурс на должность ректора КГТУ

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Росрыболовство намерено провести конкурс на должность ректора Калининградского государственного университета. Об этом стало известно во время заседания постоянной комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды регионального Законодательного собрания 11 июня.

Председатель комитета Валерий Губаров пояснил, что Росрыболовство обратилось в областное Заксобрание с просьбой включить в состав аттестационной комиссии агентства по рассмотрению кандидатур на должность ректора КГТУ своего представителя. В эту комиссию подразумевалось включить самого Губарова. Депутаты единогласно проголосовали за. На какое число назначена комиссия по рассмотрению кандидатур, на заседании не объявили.

«Новый Калининград» направил запрос в Калининградский государственный технический университет. 

Пост ректора КГТУ с января 2012 года занимает Владимир Волкогон. До этого он с 2008-го руководил Балтийской государственной академией, а до работы БГА был начальником Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

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