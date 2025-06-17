Росрыболовство намерено провести конкурс на должность ректора КГТУ

Росрыболовство намерено провести конкурс на должность ректора Калининградского государственного университета. Об этом стало известно во время заседания постоянной комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды регионального Законодательного собрания 11 июня.

Председатель комитета Валерий Губаров пояснил, что Росрыболовство обратилось в областное Заксобрание с просьбой включить в состав аттестационной комиссии агентства по рассмотрению кандидатур на должность ректора КГТУ своего представителя. В эту комиссию подразумевалось включить самого Губарова. Депутаты единогласно проголосовали за. На какое число назначена комиссия по рассмотрению кандидатур, на заседании не объявили.

«Новый Калининград» направил запрос в Калининградский государственный технический университет.

Пост ректора КГТУ с января 2012 года занимает Владимир Волкогон. До этого он с 2008-го руководил Балтийской государственной академией, а до работы БГА был начальником Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.