Погода в Калининградской области 18 июня

В среду, 18 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 4 до 8 м/с с порывами до 17 м/с, направление — запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 762 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: 14,4°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 17 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +17°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +15°С. Небольшие дожди в дневные часы вероятны на западе региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +18,1°С, днём похолодает до +17,9°С, вечером — до +16,6°С. Влажность — до 84%.

Согласно неофициальному штормовому предупреждению на 18 июня паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», с утренних до вечерних часов среды ожидается усиление юго-западного/западного ветра в Калининграде и области до 10-13 м/с, с порывами до 14-16 м/с, в прибрежной зоне до 12-14 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Высота волн на побережье Балтийского моря — до 1-2 м.