Прохладно и ветрено до пятницы: прогноз погоды в Калининграде до конца недели

Прохладная и ветреная погода сохранится в Калининграде и области до конца рабочей недели. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Высокий барический градиент принесёт свежий/сильный ветер западного/северо-западного направления, его порывы в дневные часы среды, четверга и пятницы будут достигать 13-15 м/с (местами до 16-18 м/с) — ощущения от нахождения на улице будут весьма прохладными. Местами ожидаются и кратковременные дожди: в среду и пятницу — небольшие (преимущественно утром и в первой половине дня), в четверг — умеренные/сильные, местами не исключены грозы», — говорится в сообщении.

На выходные погода постепенно нормализуется за счёт смещения к региону ядра азорского антициклона: в субботу осадки и порывистый ветер должны прекратиться. При этом ночь может быть очень холодной (+6...+8℃). Днём воздух прогреется до умеренных +20...+22℃. В воскресенье, согласно предварительному прогнозу, можно рассчитывать на летнее тепло (+22...+25℃). «А в понедельник возможно и выше — там уже подойдут южные умеренные и тропические воздушные массы вдоль гребня антициклона», — отмечают синоптики.