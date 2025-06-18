В Калининградской области зафиксировали рост численности диких животных

Министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги государственного учёта численности диких животных, проведённого в 2025 году. Как сообщает пресс-служба правительства, в Калининградской области отмечается общая положительная динамика по многим видам, обитающим на территории региона.
Согласно данным учёта, численность основных видов диких животных составила:
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лось — 1 848 особей (в 2024 году — 1 744);
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олень благородный — 1 668 (в 2024-м — 1 698);
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косуля европейская — 14 381 (в 2024-м — 13 938);
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выдра — 1 287 (в 2024-м — 1 252);
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бобр европейский — 4 937 (в 2024-м — 4 591);
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лиса обыкновенная — 2 097 (в 2024-м — 2 043);
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заяц-русак — 5 842 (в 2024-м — 4 674);
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куница лесная — 2 451 (в 2024 году-м 1 961);
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барсук — 1 975 (в 2024-м — 1 929).
Численность рыси, обитающей преимущественно в восточных районах области, по наблюдениям осталась на уровне предыдущего года — 19 особей.
В минприроды отмечают, что положительная динамика обусловлена эффективной охотоведческой работой и мерами по охране диких животных. «Специалисты ведомства осуществляют регулярный мониторинг. Такие подсчеты дают объективное представление об изменении численности особей на территории всей области», — добавляет пресс-служба.