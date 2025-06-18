В Калининградской области зафиксировали рост численности диких животных

В Калининградской области зафиксировали рост численности диких животных
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги государственного учёта численности диких животных, проведённого в 2025 году. Как сообщает пресс-служба правительства, в Калининградской области отмечается общая положительная динамика по многим видам, обитающим на территории региона.

Согласно данным учёта, численность основных видов диких животных составила:

  • лось — 1 848 особей (в 2024 году — 1 744);

  • олень благородный — 1 668 (в 2024-м — 1 698);

  • косуля европейская — 14 381 (в 2024-м — 13 938);

  • выдра — 1 287 (в 2024-м — 1 252);

  • бобр европейский — 4 937 (в 2024-м — 4 591);

  • лиса обыкновенная — 2 097 (в 2024-м — 2 043);

  • заяц-русак — 5 842 (в 2024-м — 4 674);

  • куница лесная — 2 451 (в 2024 году-м 1 961);

  • барсук — 1 975 (в 2024-м — 1 929).

Численность рыси, обитающей преимущественно в восточных районах области, по наблюдениям осталась на уровне предыдущего года — 19 особей.

В минприроды отмечают, что положительная динамика обусловлена эффективной охотоведческой работой и мерами по охране диких животных. «Специалисты ведомства осуществляют регулярный мониторинг. Такие подсчеты дают объективное представление об изменении численности особей на территории всей области», — добавляет пресс-служба.

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