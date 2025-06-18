Власти Калининграда отказались от планов строительства парковки за музеем Янтаря

Калининградские власти отказались от строительства парковки в районе перекрёстка улиц Невского и Курортной, расположенного за музеем Янтаря. Об изменении планов журналистам во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Площадку, которая регулярно страдала от подтоплений, муниципалитет намерен приспособить под другие нужды.

«У нас первоначально была идея по обустройству здесь парковочного пространства, потом мы отказались от этого, — сообщила Дятлова. — Почему мы не стали его делать? С экспертизы вышел проект улицы Юбилейной, в рамках её строительства будет затрагиваться в том числе и этот перекрёсток. Поэтому первоначально обсуждалось, а потом отказались».

Дятлова отметила, что сейчас строится кампус БФУ имени Канта, и поэтому необходимо поднять вопрос об улице Юбилейной.

«Мы в правительстве Калининградской области будем поднимать этот вопрос, то есть просить софинансирование на начало данного строительства, а именно эта (перекрёсток Невского и Курортной — прим. „Нового Калининграда“) часть войдет в обустройство перекрёстка».

«Здесь не будет кругового движения, здесь будет Т-образный перекресток, поэтому эта территория необходима для того, чтобы сделать уширение для левого и правого поворотов, с учетом существующей интенсивности и перспективы», — добавил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов.