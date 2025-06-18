Власти Калининграда отказались от планов строительства парковки за музеем Янтаря

Власти Калининграда отказались от планов строительства парковки за музеем Янтаря
Фото: геоинформационный поисковый сервис
Все новости по теме: Город

Калининградские власти отказались от строительства парковки в районе перекрёстка улиц Невского и Курортной, расположенного за музеем Янтаря. Об изменении планов журналистам во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Площадку, которая регулярно страдала от подтоплений, муниципалитет намерен приспособить под другие нужды.

«У нас первоначально была идея по обустройству здесь парковочного пространства, потом мы отказались от этого, — сообщила Дятлова. — Почему мы не стали его делать? С экспертизы вышел проект улицы Юбилейной, в рамках её строительства будет затрагиваться в том числе и этот перекрёсток. Поэтому первоначально обсуждалось, а потом отказались».

Дятлова отметила, что сейчас строится кампус БФУ имени Канта, и поэтому необходимо поднять вопрос об улице Юбилейной.

«Мы в правительстве Калининградской области будем поднимать этот вопрос, то есть просить софинансирование на начало данного строительства, а именно эта (перекрёсток Невского и Курортной — прим. „Нового Калининграда“) часть войдет в обустройство перекрёстка».

«Здесь не будет кругового движения, здесь будет Т-образный перекресток, поэтому эта территория необходима для того, чтобы сделать уширение для левого и правого поворотов, с учетом существующей интенсивности и перспективы», — добавил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter