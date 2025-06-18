В мэрии Калининграда не знают о планах застройщика на участок у музея Янтаря

В мэрии Калининграда не знают о планах застройщика, арендующего крупный земельный участок, расположенный за музеем Янтаря. О том, что земля площадью 11 тыс. кв. метров находится в аренде у инвестора до 2066 года, «Новому Калининграду» сообщила во вторник, 17 июня, глава администрации города Елена Дятлова.

«Там длительный договор аренды, — пояснила чиновница. — В своё время было выдано разрешение на строительство на гостиничный комплекс. Сейчас оно закончено, но какие планы у арендатора, сказать не смогу».

Дятлова добавила, что мэрия регулярно получает за указанный участок арендные платежи.

Напомним, что застройка зелёной зоны, огороженной уже более десятка лет, активно обсуждалась в горсовете Калининграда в 2016 году. Тогда Александр Ярошук, занимавший пост мэра города, сообщил журналистам, что с застройщиком удалось договориться о пятиэтажном комплексе, тогда как ранее он планировал более высотное строительство. Большую часть прилегающей к Верхнему озеру территории инвестор планировал благоустроить.

Арендатором выступала строительная компания «Импера Холдинг», которая в 2015 году получила разрешение на строительство на указанной территории четырёхэтажного гостиничного комплекса со спортивно-развлекательным центром и подземной автостоянкой. Также у инвестора в планах было строительство ещё двух зданий высотой в 7 и 9 этажей. Однако строительство так и не началось.

В мае 2023 года два участка за музеем Янтаря с кадастровыми номерами 39:15:131844:167 и 39:15:131844:163 перевели в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Соответствующие изменения были внесены в Генплан Калининграда, а проект вынесли на общественные обсуждения.

Первый участок площадью 11 тыс. кв. метров относился к общественно-деловой зоне, в которой можно строить административные здания, торговые центры, гостиницы и прочее, а второй — площадью 2,8 тыс. кв. метров — к зоне озеленённых территорий общего пользования, в которой строить нельзя.

На текущий момент первый участок определён под гостиничное обслуживание, а второй — под рекреацию.