В Светлом устанавливают детский игровой комплекс в виде рыбы (фото)

Все новости по теме: Муниципалитеты

На городской набережной Светлого идёт установка нового детского игрового комплекса в виде рыбы. Об этом сообщил глава администрации округа Сергей Бевз.

«Это будет не просто площадка, а настоящий тематический арт-объект, выполненный в виде рыбы. Уверен, она обязательно понравится нашим юным жителям и станет одной из любимых точек на прогулке по набережной», — рассказал Бевз.

Сейчас специалисты монтируют каркас конструкции. Работы идут по графику — открытие комплекса ожидается ко Дню города. Кроме того, после «масштабного» обновления набережной власти обещают наполнять её «новыми смыслами и точками притяжения».

Фото: страница Сергея Бевза «ВКонтакте»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter