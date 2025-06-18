В Светлом устанавливают детский игровой комплекс в виде рыбы (фото)

На городской набережной Светлого идёт установка нового детского игрового комплекса в виде рыбы. Об этом сообщил глава администрации округа Сергей Бевз.

«Это будет не просто площадка, а настоящий тематический арт-объект, выполненный в виде рыбы. Уверен, она обязательно понравится нашим юным жителям и станет одной из любимых точек на прогулке по набережной», — рассказал Бевз.

Сейчас специалисты монтируют каркас конструкции. Работы идут по графику — открытие комплекса ожидается ко Дню города. Кроме того, после «масштабного» обновления набережной власти обещают наполнять её «новыми смыслами и точками притяжения».

Фото: страница Сергея Бевза «ВКонтакте»