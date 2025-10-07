В Светлом показали, как выглядит детский игровой комплекс в виде рыбы (фото)

В Светлом на финишную прямую выходят работы по благоустройству детского игрового комплекса «Рыба». Сейчас там завершается укладка резинового покрытия, сообщает администрация округа.

Покрытие должно обеспечить безопасность и комфорт во время игр. Кроме того, вокруг комплекса установили батуты.

Фото: Светловский округ

«Просим всех бережно относиться к оборудованию и использовать площадку по назначению. Напоминаем, что на набережной установлены камеры системы „Безопасный город“», — добавили в администрации.

Напомним, что комплекс в виде рыбы планировалось открыть ко Дню города. После «масштабного» обновления набережной власти также пообещали наполнить её «новыми смыслами и точками притяжения».