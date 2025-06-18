Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Срок предоставления платежных документов также изменится — вместо «до первого числа» будет «до пятого числа». Об этом сообщает «Коммерсант».

Нижняя палата парламента рассматривала документ с августа 2023 года. Кроме того, ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов говорил, что изменения позволят избежать просрочек по оплате коммунальных услуг, поскольку многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа.

Закон также предполагает, что по истечении 210 дней после его официальной публикации Федеральная служба судебных приставов будет обязана разместить в ГИС ЖКХ данные об исполнительных производствах. Речь идет о случаях с требованиями о взыскании задолженностей по оплате коммунальных услуг и жилых помещений.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

