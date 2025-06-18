Губернатор о газопроводе для Балтийска: договорились с Миллером ускорить процесс

Губернатор Алексей Беспрозванных договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером «максимально ускорить» процесс газификации Балтийского округа. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Сейчас мы на этапе введения в эксплуатацию газопровода-отвода и АГРС в районе посёлка Черепаново для газификации Балтийского округа. Договорились максимально ускорить процесс с помощью „Газпрома“. Держу вопрос на еженедельном контроле», — рассказал Беспрозванных.

Как добавил губернатор, «Газпром» также ведёт техническое перевооружение участка газопровода «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград» на территории региона. «Из новых решений — включение реконструкции газораспределительных станций „Светлогорск“ и „Зеленоградск“ в проект программы развития газоснабжения и газификации Калининградской области на 2026-2030 годы», — отметил глава региона.

Напомним, что газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года. В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В начале июня министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что власти Калининградской области не могут назвать даты, когда в Балтийск запустят природный газ.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.