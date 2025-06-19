Погода в Калининградской области 19 июня

В четверг, 19 июня, в Калининградской области ожидается прохладная и пасмурная погода с возможностью кратковременных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется всего до +17°C (ночью температура опустится до +11°C). Ветер синоптики обещают западный, умеренный, около семи метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает прохладу и умеренные осадки по всей области. Везде, кроме побережья, как уверяют синоптики, температура будет в районе +18°C. В приморских муниципалитетах традиционно чуть прохладнее — там не выше +15°C. Ночью самая тёплая погода будет на побережье. Причём, ночная температура там в четверг будет почти на уровне дневной (до +14°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +11°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +10°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 19 июня также обещает осадки во второй половине дня и вечером. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться западным, меняющимся со слабого на умеренный и обратно. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,8°C, днём она поднимется до 15,8°C, а вечером опустится до +12,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 19 июня региону стоит приготовиться к шторму.

«С утренних до вечерних часов четверга ожидается усиление градиентного западного/северо-западного ветра в Калининграде и области до 10-14 м/с, в порывах до 15-17 м/с, — предупредили синоптики. — В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 16-19 м/с. Во второй половине дня (после полудня) и вечером по области местами вероятны ливни и грозы, при которых возможны локальные шквалы до 17-21 м/с, местами не исключено выпадение града диаметром до 1-2 сантиметров».