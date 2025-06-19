Власти рассказали, сколько человек открыли соцсчета для выплаты на продукты

Власти рассказали, сколько человек открыли соцсчета для выплаты на продукты
Фото: пресс-служба правительства
Все новости по теме: Инфляция

Жители Калининградской области открыли более 24 тыс. социальных счетов для выплаты на продукты питания. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства уже перечислены за апрель, май и июнь.

Выплата предоставляется в беззаявительной форме семьям, которым назначено областное ежемесячное пособие на детей-инвалидов, а также получателям региональной социальной доплаты к пенсии. Она действует в течение трех месяцев. Граждане, которые имеют на нее право, но еще не открыли социальный счет, могут это сделать в личном кабинете на сайте НКО «Расчётные решения» до 1 сентября 2025 года. Для этого потребуется карта «МИР» любого банка. Инструкция по открытию социального счета размещена на сайте министерства соцполитики.

Как уточнили власти, если соцсчет открыть до конца июня, средства будут поэтапно поступать с июля по сентябрь. «Общий размер выплаты — шесть тысяч рублей, по две тысячи рублей ежемесячно. Мера соцподдержки целевая, с ее использованием можно купить любые продовольственные товары в основных торговых сетях Калининградской области», — рассказали в пресс-службе.

Решение о введении выплаты принял губернатор Алексей Беспрозванных. «На эту меру будет выделено порядка 286 млн руб., уже в апреле 48 тысяч жителей получат дополнительные выплаты для покупки продуктов питания первой необходимости», — заявлял глава региона. Средства можно будет потратить на покупку продуктов питания в 260 магазинах области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter