Минсоцполитики: продление выплат на продукты питания не планируется

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Продление выплат на продукты питания не планируется. Они предоставлялись семьям, которым было назначено областное ежемесячное пособие на детей-инвалидов, а также получателям региональной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает региональное министерство соцполитики в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Общий размер выплаты — шесть тысяч рублей, по две тысячи рублей ежемесячно. Мера соцподдержки целевая, с ее использованием можно купить любые продовольственные товары в основных торговых сетях Калининградской области», — рассказывали в пресс-службе ранее.

«Всё же выплата на продукты питания является временной мерой поддержки, продление выплат пока не планируется. Если будут внесены изменения, министерство обязательно уведомит граждан в социальных сетях», — следует из ответа ведомства на вопрос жительницы в комментариях Беспрозванных.

Решение о введении выплаты принял губернатор. «На эту меру будет выделено порядка 286 млн руб., уже в апреле 48 тысяч жителей получат дополнительные выплаты для покупки продуктов питания первой необходимости», — заявлял глава региона. Средства можно потратить на покупку продуктов питания в 260 магазинах области.

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