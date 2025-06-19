Здание бывшего торгового дома Блайера в Гвардейске включают в реестр памятников

Здание бывшего торгового дома Блайера в Гвардейске включают в реестр памятников
Фотография, приложенная к приказу
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Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области включает здание бывшего торгового дома Блайера в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий приказ размещен на портале правовых актов.

Объект расположен в Гвардейске на улице Тельмана, 1. Здание будет зарегистрировано в реестре в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Приказ, опубликованный 17 июня, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Здание торгового дома было построено в 1915-1919-х годах. Сейчас в нём располагается Гвардейская центральная районная больница.

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