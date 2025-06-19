Стипендию для одарённых детей хотят распространить на младших школьников

В число претендентов на назначение стипендий городского округа «Город Калининград» для одарённых детей — учащихся муниципальных школ за особые достижения в сфере образования предлагают включать учеников, начиная с 1 класса. В настоящее время стипендиатами могут стать только 9-11-классники. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

«Мы видим тенденцию, когда на всероссийской олимпиаде школьников становятся призёрами и победителями муниципального и регионального этапов дети более младших классов, — рассказала председатель комитета по образованию администрации Калининграда Татьяна Петухова. — При этом задания они выполняют именно те, которые разработаны для обучающихся старших классов. Могу привести примеры этого учебного года. Всероссийскую олимпиаду школьников мы проводим по 24 предметам, и 24 школьника из 3−8 классов у нас принимали участие в олимпиаде за более старшие классы. 14 из них стали победителями и призёрами».

В год, как было отмечено, назначаются 56 стипендий. Их количество в связи с увеличением числа претендентов менять не планируют, соответственно дополнительных расходов нововведение не потребует. Вопрос планируют рассмотреть на заседании совета депутатов.