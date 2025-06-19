Олег Аминов: «На сегодняшний день мы живем довольно-таки хорошо»

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Глава округа Олег Аминов считает, что Калининград сегодня развивается довольно динамично. Это связано с получением субсидий и субвенций из федерального и регионального бюджетов. Об этом он сообщил 19 июня после заседания комиссии горсовета.

«На сегодняшний день мы живем довольно-таки хорошо. Я могу смело заявить о том, что данные субсидии из регионального и федерального бюджетов у нас одни из самых высоких северо-западных», — сказал Аминов. По его словам, по итогам отчетов администрации можно сделать вывод, что город «двигается, можно сказать, уверенно», в соответствии с планами, которые были ранее намечены.

«Но надо иметь в виду, что у нас вносятся постоянно в них корректировки, — добавил председатель горсовета. — С чем это связано? Допустим, когда мы принимали программу социально-экономического развития в 2023-м году и в 2024-м году, мы не понимали объемов дополнительного финансирования федерального и регионального бюджета в связи с празднованием 80-летия Калининграда».

Он также отметил, что все вопросы и проекты, связанные с социально-экономическим развитием, обсуждаются на уровне правительства Калининградской области. «Мы искренне надеемся, что у нас на сегодняшний день увеличится и в этой части финансирование, мы сможем построить еще ряд объектов, которые будут приурочены к 80-летию нашего города», — добавил глава округа.

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