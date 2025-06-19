Памятнику Ленину в Балтийске устанавливают границы

Памятнику Ленину в Балтийске устанавливают границы
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области утвердила границы и режим использования территории памятника Ленину в Балтийске. Соответствующий приказ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Памятник установлен на проспекте Ленина в 1961 году. В границах территории объекта культурного наследия теперь запрещают капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик объектов капстроительства на территории, проведение земляных, мелиоративных и других работ, а также ведение хоздеятельности. При этом в границах территории разрешается проведение работ по сохранению памятника, историко-градостроительной или природной среды объекта и ведение хоздеятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника.

Приказ, опубликованный 17 июня, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
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Схема границ территории памятника, приложенная к приказу

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