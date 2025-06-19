Депутаты выбрали своего представителя в комиссии адвокатской палаты региона

Представителем Заксобрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калининградской области стала доцент Высшей школы права Балтийского федерального университета. Кандидатуру Екатерину Осиповой единогласно поддержали на заседании 19 июня.

По словам председателя комитета по безопасности Вадима Снигирева официальном сайте заксобрания было размещено объявление о подготовке к назначению кандидатов для включения в комиссию. Единственной представленной кандидатурой стала Екатерина Осипова. Её кандидатуру поддержали все 35 депутатов, присутствовавших на заседании.

Осипова родилась 13 августа 1977 года в Калининграде. В 1999 году окончила Калининградский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2002 году окончила аспирантуру, в 2005-м получила степень кандидата юридических наук. В 2024 году ей присудили звание доцента. В настоящее время Осипова работает на разных должностях в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Согласно официальному сайту образовательной организации, она является доцентом Высшей школы права, а также директором Юридической клиники БФУ.