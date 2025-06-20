Погода в Калининградской области 20 июня

Днём в пятницу, 20 июня, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра Россиии Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +19°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +16°C. В центре и на востоке региона дневная температура составит +20°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +14°C), а на востоке региона прохладнее (до +10°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,1°C, днём поднимется до +18,2°C, а вечером опустится до +12,2°C. На протяжении всего дня прогнозируется северо-западный ветер. Влажность — на уровне 89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренной и «более спокойной погоде» к концу недели.

«Днем в Калининграде и области +17...+19°C, у побережья +14...+16°C, в Калининграде, на западе и побережье — малооблачно/переменная облачность, без осадков. На востоке и севере (Краснознаменский, Озерский, Нестеровский, Гусевский районы) переменная облачность/облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие дожди. Вечером малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, ночью в Калининграде и области умеренный (4-7 м/с), в прибрежной зоне сильный (7-12 м/с), в порывах до 12-14 м/с. С утра до вечера в Калининграде и области усилится северо-западный ветер до 7-12 м/с, в порывах до 15-18 м/с (в особенности на востоке региона)», — добавляют синоптики-любители.