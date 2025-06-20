Янтарный комбинат изготовил копии «Родины-мать» и «Воина-освободителя» из янтаря (фото)

Калининградский янтарный комбинат в юбилейный год Победы изготовил миниатюрные копии знаковых памятников войны «Родина-мать» и «Воин-освободитель». Скульптуры стали частью экспозиции музея комбината в поселке Янтарный. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Родина-мать» и «Воин-освободитель» изготовлены из одного из самых ценных видов балтийского янтаря — пейзажного. Свое название янтарь получил благодаря живописным разводам на поверхности. Уникальный рисунок камню придает сочетание нескольких оттенков матового янтаря, созданных природой десятки миллионов лет назад. Пейзажный янтарь считается редким и составляет порядка 2% от общего объема добычи.

Выбор пейзажного янтаря для скульптур не случаен. Неоднородность цвета придает дополнительный объем. Камень с наиболее контрастным рисунком использовался для передачи пластики движения, а лицо и руки сделаны из пейзажного янтаря благородных медовых оттенков с едва заметным рисунком. На создание скульптуры весом около одного килограмма потребовалось свыше двух с половиной килограммов янтаря и 20 рабочих смен. Высота янтарных скульптур составляет 35 и 25 см.

«Современные технологии обработки камня и опыт наших мастеров открывают новые возможности для работы с одним из самых сложных материалов — пейзажным янтарем. Рисунок и оттенки снаружи и внутри янтаря часто сильно различаются, поэтому работа требует высокой точности и внимания к каждой детали. Задача мастера — точно подобрать фрагменты янтаря, ювелирно выточить из них элементы фигуры и собрать в цельный, гармоничный образ. Через янтарь мы передали выразительность образов знаковых памятников, сохранили их пластику, внутреннюю силу и характер. В юбилейный год Великой Победы создание таких скульптур приобретает особый смысл — это дань уважения подвигу народа и символ преемственности культурных и ремесленных традиций», — рассказала заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова.