На ПМЭФ выставили амурского тигра из балтийского янтаря (видео)

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На Петербургском международном экономическом форуме выставили амурского тигра из балтийского янтаря, изготовленного мастерами Янтарного комбината. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте».

«Не только калининградская делегация сегодня на полях ПМЭФ, но и амурский тигр из балтийского янтаря. Красавец! Родился на Янтарном комбинате несколько лет назад», — рассказал глава региона.

Тигра изготовили для центра «Амурский тигр» в Уссурийске, ведущего работу по изучению и сохранению животного в России. В 2022 году он отправился во Владивосток на Восточный экономический форум.

Видео: страница Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

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