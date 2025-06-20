Облвласти выдали разрешение на реконструкцию «Автотор-Арены»

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию Дворца спорта «Автотор-Арена». Решение министерства градостроительной политики от 2 июня опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Реконструкция здания ФОКа запланирована на участке с кадастровым номером 39:15:000000:16385. Его уточнённая площадь составляет 57 820 кв. м, а стоимость по кадастру — 79 418 661 руб. Разрешение будет действительно до 2 июня 2026 года.

ООО «Дворец спорта „Автотор-Арена“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Тихоокеанской. Генеральным директором выступает Адам Барахоев. Учредителями значатся ООО «Финансовые и промышленные инвестиции» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций». Отметим, что, по данным из открытых источников, компания находится в стадии банкротства.