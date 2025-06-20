Горвласти о ремонте лестницы на Московском: «Не очень повезло с подрядчиком»

Подрядчик, ремонтирующий лестничный спуск на Московском проспекте, в районе супермаркета «Пятёрочка» (Московский проспект, 123А), не смог справиться с поставленной задачей в срок. Об этом журналистам сообщил директор Калининградской службы заказчика Александр Демешко в пятницу, 20 июня, в ходе рабочего выезда.

«Мы начали работу по восстановлению лестничных спусков на Московском проспекте в прошлом году. К сожалению, что в прошлом, что в этом году нам не очень повезло с подрядчиками», — сообщил Демешко.

По словам чиновника, с прошлогодними подрядчиками контракт не закрыт и сейчас, из-за чего служба заказчика выставила им претензию и находится в процессе судебных разбирательств. Он также сообщил, что работы ведутся, а подрядчики отчитываются ежедневно. В завершении он пообещал, что в течении месяца работы выполнят.

Отметим, что контракт на ремонт лестничного спуска согласно порталу Госзакупок в ноябре 2024 года выиграла компания «Виндпласт», снизив первоначальную стоимость с 2,2 млн рублей до 2,14 млн. Исполнить она его должна была в течение 45 календарных дней. Позднее власти обещали,что лестницу отремонтируют к середине мая.