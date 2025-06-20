Миграционный прирост населения Калининграда в 2024 году снизился на 16,7%

Миграционный прирост населения Калининграда за 2024 год составил 1603 человека. Как отмечается в отчёте администрации города об итогах социально-экономического развития за 2024 год, это на 16,7% ниже уровня 2023 года (1924 человека).

Количество прибывших в городской округ в 2024 году составило 14928 человек — 85% к уровню 2023 года (17 568 человек). При этом миграционный отток населения в 2024 году (13 325 человек) на 14,8% ниже числа выбывших за 2023 год (15 644 человека). В результате прирост в 2024 году составил 1 603 человека и не компенсировал потери численности населения от естественной убыли.

Основную часть прироста населения (62,7%) составила международная миграция, тогда как в 2023 году преобладала внутрироссийская и межрегиональная. «В международном миграционном потоке преобладает обмен населением с государствами-участниками СНГ (наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном), миграционный приток населения из стран дальнего зарубежья нарастает (22,8% общего миграционного прироста)», — отмечается в докладе.

Общая численность населения городского округа по состоянию на 1 января 2025 года составила 488 690 человек.

Ранее Калининградстат сообщил, что в январе-ноябре 2024 года из СНГ в регион прибыли 5109 человек, при этом лидером традиционно оказался Казахстан, на который приходится 35,6% переселенцев. При этом убыло в страны СНГ 3295 человек. Из стран дальнего зарубежья всего въехало 1709 человек, выехало из региона — 776.