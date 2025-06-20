Семье, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус

Семье Кучкильдиных, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус. Он был приобретен группой компаний «Атлантис», рассказал «Новому Калининграду» глава семьи Радик Кучкильдин.

«Слава Богу, 19 июня нашей семье вручили автомобиль. По комплектации автобуса видим, что это дело сделано с любовью и заботой о нас — автомобиль на 19 мест, дизельный двигатель, салон дополнительно оснащён кондиционером и т.п., — рассказал он. — Представители „Атлантиса“ подарили нам целую корзину выпечки своего производства, производства от поля, от зерна до стола. Большое спасибо».

Кучкильдины поблагодарили власти за помощь и попросили губернатора обратить внимание на сложности, с которыми сталкиваются многодетные семьи: «Благодарим за эту помощь нашей семье и от лица других семей просим Алексея Сергеевича (Беспрозванных — прим. „Нового Калининграда“) обратить внимание: может быть, найдутся пути решения вопроса помощи с транспортом многодетным в нашем регионе».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал помочь с покупкой нового микроавтобуса многодетной семье, в которой воспитываются 13 детей. Однако в течение года вопрос не был решен.

«Новый Калининград» направил в правительство области запрос на получение информации с просьбой прокомментировать отказ в приобретении микроавтобуса, а также рассказать, как намерены власти решать вопрос. В правительстве области сообщили, что «Законом Калининградской области „Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ бюджетные средства на приобретение автотранспорта для многодетных семей не предусмотрены, соответствующей меры социальной поддержки в регионе нет». Однако власти пообещали проработать вопрос оказания поддержки многодетной семье.