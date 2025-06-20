Семье, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус

Семье, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус
Фото предоставлено семьей Кучкильдиных
Все новости по теме: Многодетные семьи

Семье Кучкильдиных, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус. Он был приобретен группой компаний «Атлантис», рассказал «Новому Калининграду» глава семьи Радик Кучкильдин.

«Слава Богу, 19 июня нашей семье вручили автомобиль. По комплектации автобуса видим, что это дело сделано с любовью и заботой о нас — автомобиль на 19 мест, дизельный двигатель, салон дополнительно оснащён кондиционером и т.п., — рассказал он. — Представители „Атлантиса“ подарили нам целую корзину выпечки своего производства, производства от поля, от зерна до стола. Большое спасибо».

Кучкильдины поблагодарили власти за помощь и попросили губернатора обратить внимание на сложности, с которыми сталкиваются многодетные семьи: «Благодарим за эту помощь нашей семье и от лица других семей просим Алексея Сергеевича (Беспрозванных — прим. „Нового Калининграда“) обратить внимание: может быть, найдутся пути решения вопроса помощи с транспортом многодетным в нашем регионе».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал помочь с покупкой нового микроавтобуса многодетной семье, в которой воспитываются 13 детей. Однако в течение года вопрос не был решен. 

«Новый Калининград» направил в правительство области запрос на получение информации с просьбой прокомментировать отказ в приобретении микроавтобуса, а также рассказать, как намерены власти решать вопрос. В правительстве области сообщили, что «Законом Калининградской области „Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ бюджетные средства на приобретение автотранспорта для многодетных семей не предусмотрены, соответствующей меры социальной поддержки в регионе нет». Однако власти пообещали проработать вопрос оказания поддержки многодетной семье.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter