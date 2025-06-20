В мэрии Калининграда пообещали втрое увеличить программу ремонта дворов в 2026 году

В мэрии Калининграда пообещали втрое увеличить программу ремонта дворов в 2026 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда сообщили, что в 2026 году программа ремонта дворов будет увеличена втрое. О том, что число отремонтированных дворов вырастет с 17 до 49, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова. Она также заметила, что в 2024 году в Калининграде было отремонтировано всего 13 объектов примерно на 109 млн рублей, после чего финансирование постепенно увеличивалось.

«Мы полностью заместили федеральные деньги деньгами местного бюджета, — пояснила Дятлова. — Более того, мы в два раза увеличили финансирование по этой программе. Итак, в текущем году это 17 объектов, в которые вошли 23 многоквартирных дома. Текущее финансирование — 236 млн рублей, из которых 217 — это деньги муниципального бюджета, а остальное — это денежные средства жителей».

Председатель комитета городского хозяйства и строительства Максим Федосеев отметил, что конкурс на 2026 год прошли уже 49 территорий.

«Они прошли отбор, соответствуют всем критериям и вошли в перечень, — сообщил чиновник. — Там восемьдесят пять домов. Есть ещё 13 территорий (по-моему, это 27 домов), у которых есть шанс до 1 августа устранить замечания. Они тоже могут войти в перечень».

Софинансирование ремонта дворов может быть от 5 до 20 процентов в зависимости от наполнения.

«Почему мы делаем отборы заранее? — добавила Дятлова. — Это будет позволять нам принимать решение при формировании бюджета. А второе — направлять экономию от торгов на следующий отобранный объект. В течение года могут быть разные ситуации, и мы должны быть готовы к тому, чтобы реализовывать то, что востребовано жителями».

Глава напомнила, что со следующего года горвласти намерены ввести подпрограмму ремонта дворов, которая будет касаться только контейнерных площадок.

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