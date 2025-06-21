Погода в Калининградской области 21 июня

Днём в субботу, 21 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +21°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +18°C. В центре региона дневная температура составит +21°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +23°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +12°C), а на востоке региона прохладнее (до +7°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,3°C, днём поднимется до +20,8°C, а вечером опустится до +18,3°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 57-96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренной и «спокойной» погоде на выходных.

«Днем в Калининграде и области до +20...+23°C, в прибрежной зоне +17...+19°C. Переменная облачность/малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный/западный, ночью и утром слабый/умеренный (2-6 м/с), днем и вечером в Калининграде и области умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, у побережья во второй половине дня и вечером в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.